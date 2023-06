Na 2,5 jaar in de etalage moet industriereus Stork deze maand worden verkocht

Volgens Sekercan drukt de langdurige onzekerheid over de toekomst zwaar op de werknemers van Stork. "Vroeger was het een prachtig, succesvol Nederlands bedrijf, waarop medewerkers trots waren. Daar is weinig meer van over. Wij worden gebeld door onze leden die zich zorgen maken. Zij vragen zich af wat er met het bedrijf gaat gebeuren, of het misschien failliet gaat als de overname niet doorgaat, en of zij hun baan nog wel behouden."

Branchegenoot of investeerder

Als de overname van de Europese tak van Stork deze maand inderdaad rond komt, is het mede met het oog op de werkgelegenheid spannend welk type koper het bedrijf zal overnemen. Zal de industriereus net zoals in de periode 2008-2015 weer in handen komen van een private equitybedrijf? Of zal opnieuw een branchegenoot zoals Fluor zich over Stork ontfermen?