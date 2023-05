Banken kunnen antiwitwas-teugels straks iets laten vieren

Concrete voorbeelden?

De bankenclub ontwikkelde voorlopig richtlijnen voor vijf deelgebieden van het toezicht. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om transacties met landen die de Europese Unie beschouwt als landen met een hoog risico. Als je als bonafide klant bijvoorbeeld gewoon op vakantie gaat naar een land als Jordanië of de Filipijnen en je doet daar geen gekke uitgaven, hoeven de banken daarover geen vragen meer te stellen, zei Helène Erftemeijer van de NVB in de uitzending van RTL Z.

Ook hoeven banken in situaties met een neutraal of laag risico niet meer superstrenge eisen te stellen aan de identificatie van een uiteindelijk belanghebbende van een onderneming. "Op dit moment moet een ondernemer zich nog inschrijven in het zogenoemde UBO-register, en moeten banken daarover ook alle documentatie opvragen. In de toekomst is het genoeg als banken gewoon het register raadplegen en de klant dat bevestigt. Dat voorkomt een hele papierwinkel", aldus Erftemeijer.