Ruzie over domeinnaam dreigt doorstart herstelbedrijf Fixers te frustreren

Nuijten (38) komt uit een ondernemersgezin, en was betrokken bij verschillende marketing- en telecombedrijven. Sinds 2017 investeert hij met Mol en Elshove in bedrijven via hun gezamenlijke vehikel Oyster Ventures. Met Oyster richtten zij onder meer Fixers op, en investeerden in reclamebureau en online marketingbedrijf Fightclub.

Fightclub leverde marketingdiensten aan Fixers, waaronder het ontwerpen van het merk en de huisstijl en alle online marketing. Mogelijk dat de domeinnaam van Fixers daarom op naam van Nuijten kwam.

Domeinnaam belangrijk

"Die domeinnaam is hartstikke belangrijk voor het bedrijf", legt curator Kruit uit. "Er is heel veel geld van de onderneming geïnvesteerd om klanten naar de site te halen. Elke maand trekt de site daardoor tienduizenden bezoekers, die omzet genereren. Voor de koper die met de gezonde delen van Fixers wil doorstarten, is die naam dus van belang."