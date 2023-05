Werknemer Zeeuws bedrijf stal 6 miljoen, betaalt 400 euro per maand terug

Ook de vraag of het Amerikaanse beursgenoteerde bedrijf zijn aandeelhouders voldoende over de miljoenenfraude in Nederland informeerde, blijft daardoor onbeantwoord. In de jaarverslagen over 2019 en 2020 blijkt de zaak wel summier te zijn vermeld.

Tekortschietend toezicht

TEAM Inc meldt daarin dat een voormalige werknemer van de Nederlandse dochter als gevolg van tekortschietend toezicht op procedures bij buitenlandse dochterbedrijven 'jarenlang in staat was om misbruik te maken van bedrijfseigendommen'. In het verslag van 2020 stelt het bedrijf afdoende maatregelen te hebben genomen om herhaling in de toekomst te voorkomen.