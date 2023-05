Wel of geen duurzame bank: stappen mensen daarvoor over?

En, is dat ook zo?

Concrete cijfers daarover zijn moeilijk te achterhalen. In het algemeen staat Nederland bekend als een land waar bankklanten zeer honkvast zijn. Veruit de meeste klanten zitten bij de drie grootbanken, en stappen niet zo makkelijk over. Volgens de Betaalvereniging Nederland stapten er vorig jaar zo'n 45.000 klanten over naar een andere bank, gebaseerd op de gebruikers van de overstapservice van die organisatie.

Dat aantal is afgelopen jaren redelijk stabiel, als je een piek als gevolg van een gestopte bank in 2018 uit de cijfers filtert. Ondanks de groeiende belangstelling voor duurzaamheid in de afgelopen jaren is er eerder sprake van een lichte daling van de overstappers, dan een stijging. Bovendien is het aantal overstappers van 45.000 bescheiden, op een totaal van 8,1 miljoen particuliere huishoudens en zo'n 24 miljoen betaalrekeningen in Nederland.