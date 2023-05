Onderzoek: banken pakken belastingontwijking nog onvoldoende aan

ING laat in een reactie weten zich niet in de scores van de Eerlijke Bankwijzer te herkennen en verwijst naar een veel betere score in een rapport over transparant belastingbeleid van de vereniging voor duurzame beleggers VBDO.

ING: betere score

Daarnaast zegt de bank geen belastingadvies te geven en geen 'belastingontduiking en agressieve belastingontwijking door klanten' te faciliteren. Ook moeten klanten transparant zijn over hun belastingmoraal.