Ruzie opgelost, failliete reparatieketen Fixers maakt doorstart

Hoeveel vestigingen en personeelsleden Albers precies overneemt, is nog onzeker. "We willen er zoveel mogelijk overnemen, maar minstens vijf", aldus Albers. "Vanaf 19 juni willen we weer operationeel zijn, en kunnen mensen weer in de winkels terecht."

Albers denkt van Fixers wel een succes te kunnen maken. "Ik heb er ontzettend veel zin in. Er zit een hele leuke groep mensen, echte professionals. Alle managementlagen, alle bobo's hebben we eruit geschrapt. Ik herken mezelf in de engineers. Ik ben mijn bedrijf op mijn achttiende begonnen, en uitgebouwd tot een omzet van 1,2 miljoen euro. Maar als het nodig is, sta ik zelf nog steeds in de zaak."

Groeiplannen

Fixers werd in 2018 opgericht,onder meer door investeerders Michiel Mol (Lost Boys) en Stefan Nuijten. Het bedrijf repareert smartphones, tablets en laptops en groeide uit tot een keten van 13 winkels. Eind vorig jaar haalde Fixers via de mkb-beurs NPEX de al eerder genoemde 2 miljoen euro op om verder te kunnen groeien tot 35 vestigingen.