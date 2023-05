Gedupeerde van geflopte startup Rita Verdonk kan fluiten naar ton

Dat CV-monitor begin 2015 nog geen positieve resultaten kon laten zien, is niet ongebruikelijk voor een startup. En dat het bedrijf een jaar later financieel in zwaar weer terecht kwam, was volgens het hof begin 2015 nog niet te voorspellen.

Sneu

"Ik heb voor de tweede keer gewonnen, en terecht", laat Schaaij weten. "Ik was destijds inderdaad enthousiast over het bedrijf. Ik heb zelf eens een chauffeur gehad van wie het rijbewijs bleek ingenomen, dus ik vond het een superplan om cv's te controleren. Anders zou ik er zelf ook geen geld in hebben gestoken. Ik had aanvankelijk ook vertrouwen in Rita Verdonk, maar uiteindelijk was ik het niet eens met de manier waarop zij het bedrijf bestuurde. Het is natuurlijk sneu dat het geld van mij en de andere investeerders kwijt is. Maar dat hoort een beetje bij ondernemen."