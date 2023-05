Hoe herstelbedrijf Fixers van Michiel Mol bizar snel uiteenspatte

Wie is Mol als aandeelhouder?

Michiel Mol behoorde met investeerder Oyster Ventures tot de oprichters van smartphonehersteller Fixers. Uit het prospectus bij de beursgang op de mkb-beurs NPEX blijkt dat Oyster in november een belang van 12 procent had.

Grootste aandeelhouder van Fixers was het Luxemburgse bedrijf Brown River, met een belang van 56 procent. Volgens internetjournalist Peter Olsthoorn is Brown River in handen van het bedrijf Sit Vis Vobiscum uit Blaricum. Uit het register van de Kamer van Koophandel blijkt dat dit bedrijf van Michiel Mol is.

Directeur Honsbeek van Fixers wil niet bevestigen of ontkennen dat Mol achter Brown River schuilgaat. Via hem laat Mol zelf weten niet te willen reageren op vragen over Fixers. "Wat ons betreft houden we het hierbij. Het heeft nu ook geen meerwaarde."