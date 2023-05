Veel gegadigden voor doorstart failliete telefoonhersteller Fixers

Na in februari al te hebben aangegeven dat de groeiplannen wegens tegenvallers niet doorgingen, vroeg Fixers begin deze maand plotseling uitstel van betaling aan. Vlak daarna volgde het faillissement.

Hand op de knip

Volgens directeur Marcel Honsbeek had het bedrijf veel last van het onzekere economische klimaat. "Consumenten hielden de hand op de knip, ook voor reparaties. Ook hadden wij te maken met kostenstijgingen, van energie en huur. Maar het voornaamste was toch wel dat we te weinig mensen in de winkel kregen. Het is natuurlijk zuur dat het faillissement zo snel na de NPEX-financiering volgde."