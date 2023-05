ING profiteert van gestegen rente, winst bijna vier keer hoger

ING ziet ook ruimte om aandeelhouders te gaan belonen door voor maximaal 1,5 miljard euro aan aandelen in te gaan kopen.

Winst 1,6 miljard

Uit de resultaten over het eerste kwartaal van dit jaar die de bank vanochtend presenteerde, blijkt dat de nettotwinst aandikte tot bijna 1,6 miljard euro. ING zag de winst in het eerste kwartaal van vorig jaar, waarmee de cijfers nu worden vergeleken, nog ruimschoots halveren op 429 miljoen euro als gevolg van de oorlog in Oekraïne.