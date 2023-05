Winst ABN explodeert, maar ceo wil geen hogere spaarrente beloven

"De kosten gingen omlaag omdat de bank minder consultants hoefde in te huren voor haar compliance operatie, waarbij klantendossiers doorgelicht moesten worden", aldus Veenstra in RTL Z Voorbeurs. "En de bank nam slechts 14 miljoen euro aan voorzieningen voor leningen die niet worden terugbetaald, terwijl daarvoor 130 miljoen verwacht werd. Whoh, de rest gaat allemaal de winst in."

Stroppenpot

Volgens de beurscommentator is de lage toevoeging aan de stroppenpot een teken van vertrouwen in een tijd waarin er wel zorgen bestaan over de economie van Europa. "ABN Amro richt zich tegenwoordig vooral op Nederland. De lage voorzieningen zegt iets over het vertrouwen van de bank in de kracht van de Nederlandse economie. Blijkbaar denkt de bank dat er weinig voorzieningen nodig zijn om door de storm te komen."