Duurzame verfmaker failliet: nauwelijks verkopen, grote verliezen

Dat kon echter niet voorkomen dat Raw Paints begin vorige maand op de fles ging. Curator John Dullaarts, die het faillissement moet afwikkelen, zei destijds al weinig kans te zien op een doorstart.

Verlies vijfvoud omzet

Gevraagd naar de oorzaken van het bankroet zei de curator toen al de indruk te hebben dat het bedrijf niet veel had verkocht. Dat blijkt nu dus ook uit het zojuist verschenen eerste curatorenverslag. Opgeteld komt het verlies over vier jaar uit op ruim één miljoen euro, bijna een vijfvoud van de totale omzet in die periode.

Over de verdere oorzaken van het faillissement ondanks de betrokkenheid van de vermogende chemietycoon Van Caldenborgh vermeldt het verslag nog niets.