Dit is de nieuwe witwasbestrijder van Rabobank (met slordig cv)

Wel is duidelijk dat dit Rabobank veel geld kan gaan kosten. De twee andere grote banken van Nederland moesten in vergelijkbare zaken gigantische schikkingsbedragen betalen. ING schikte in 2018 voor 775 miljoen euro, ABN Amro moest drie jaar later 480 miljoen ophoesten. Zelf trof Rabobank in 2018 in de VS een schikking van 298 miljoen euro wegens tekortschietende witwascontroles van een filiaal aan de Mexicaanse grens.

Welke boete riskeert Rabobank?

Gebaseerd op de verhoudingen tussen de eerdere schikkingsbedragen en de omvang van die banken is wel een schatting te maken. Uit een berekening van RTL Z (zie kader onderaan) blijkt dat ING iets minder dan 1 promille van zijn toenmalige balanstotaal betaalde, en ABN Amro iets meer dan 1 promille. Dat zou voor Rabo leiden tot een bedrag tussen de 550 en 750 miljoen euro. Maar het uiteindelijke bedrag - als er wordt geschikt of beboet - kan afwijken naar gelang Rabo meer of minder te verwijten valt.