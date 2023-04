Marechaussee kreeg onveilige pantserauto's, leverancier moet miljoenen betalen

Naar aanleiding van een onderzoeksrapport van het ministerie van Defensie verschenen in 2021 al berichten in de media over het tekort aan pantserauto's bij de Marechaussee, waardoor de beveiliging van risico-objecten in gevaar kwam. De ernst van de problemen kwam destijds nog niet naar buiten.

Franse weigering

Hoe snel Centigon in het voorjaar van 2019 was geweest met het erkennen van de fouten en het toezeggen van herstel, hoe weigerachtig de Fransen waren in de betaling van de schadeclaim.