Bekende hardstyle-dj slaags met boekingsbureau

Radical Redemption is de artiestennaam van Joey van Ingen, de 32-jarige zoon van zangeres Marga Bult van de meidengroep Babe uit de jaren tachtig. Van Ingen is al twaalf jaar actief als dj in het zogenoemde hardstyle genre.

Sinds 2011 heeft hij een exclusief contract bij Most Wanted DJ Agency. Dat bedrijf verzorgde voor hem de boekingen van shows, tegen een percentage van de opbrengst. Most Wanted werd afgelopen jaren in twee stappen volledig overgenomen door evenementengigant ID&T.

In aanvaring

Van Ingen groeide in de loop der jaren uit tot een van de meest geboekte dj's van Most Wanted. In 2019 verlengden de partijen nog hun contract. Maar vorig jaar kwam de artiest in aanvaring met het agentschap.