Bankroet voor mediabedrijf dat festival Tomorrowland uitzond

De ondernemer zei bij die gelegenheid ambitieus dat Any Moment Media Group was opgericht om de activiteiten met de themakanalen van Dutchess Media te kunnen uitbreiden. Daartoe was ook een distributiedeal in de VS gesloten. De samenwerking met Tomorrowland zou blijven bestaan.

Failliet

Nu blijken Dutchess Media en haar houdstermaatschappij AMMG deze week failliet te zijn verklaard. AMMG is op zijn beurt volledig in handen van Maljaars, die ook als privépersoon failliet is verklaard. Financiële details over de failliete bedrijven zijn niet bekend, omdat zij nog geen jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel hebben ingeleverd.