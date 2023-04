Seks uit taboesfeer: erotiekconcern achter EasyToys groeit stevig door

Volgens topman Eric Idema is dat voor een groot deel te danken aan mensen die nog niet eerder wat kochten bij zijn bedrijf. Daaruit maakt hij op dat de interesse in wat hij noemt 'sexual wellness' blijft toenemen.

Ook groei na corona

EQOM bestaat naast Easytoys uit onder meer Christine le Duc, het Duitse Kondomeriet en Amorelie. "Tijdens de pandemie waren er ongekende aankooppieken. We hadden niet verwacht dat te overtreffen, dus het is geweldig dat EasyToys ook ná corona zo is blijven groeien", zegt Idema.