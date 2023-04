Parfumerie Douglas verzeild in miljoenenruzie na overname webwinkel

Kraus' pogingen om zijn baan terug te krijgen, zijn voorlopig mislukt. In januari verloor hij een kort geding daarover bij de rechtbank Amsterdam. En onlangs wees de rechtbank Limburg ook zijn eis tot een transitievergoeding en extra ontslagvergoeding van 100.000 euro af.

Mogelijke verkoop

Wat de gevolgen zijn van de problemen rond Disapo voor de online ambities van de parfumerieketen, is nog vaag. Woordvoerder Peter Wübben van Douglas zegt dat het bedrijf in de regel niet reageert op lopende juridische kwesties of marktspeculaties.

Wel zegt hij dat Douglas actief zal blijven in de sector van huidproducten en dieetsupplementen, maar 'de strategische opties bekijkt' voor de activiteiten op het gebied van door artsen voorgeschreven medicijnen. Of dat betekent dat Douglas Disapo weer wil verkopen, wil de woordvoerder niet zeggen. "Dat staat niet in ons statement."

Evenmin is zeker welke vervolgstappen Kraus nog wil nemen, bijvoorbeeld rond zijn schadeclaim van 51 miljoen euro. Zijn advocaat Boudewijn Kanen kon vanmiddag nog geen commentaar geven.