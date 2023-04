Tegenvaller voor ambitieuze brouwer Two Chefs: eigen restaurant op de fles

Two Chefs Brewing werd in 2012 opgericht door de jonge ondernemers Martijn Disseldorp en Sanne Slijper, in een periode waarin brouwerijen van ambachtelijk bier als paddenstoelen uit de grond schoten. Tegenwoordig, elf jaar later, behoort de Amsterdamse brouwer tot de gevestigde namen in het bierschap.

Crowdfunding

In 2016 haalden Disseldorp en Slijper met een crowdfunding 300.000 euro op, waarmee een eigen brouwerij werd gebouwd. Vorig jaar volgde een nieuwe financieringsronde, waarmee zij één miljoen euro binnenhaalden. Daarmee willen de ondernemers de productie van Two Chefs Brewing in 2025 hebben verdubbeld, en internationaal de vleugels uitslaan.