Modemerk G-Star krijgt miljoenenclaim aan broek, boze leverancier

Volgens G-Star was er helemaal geen sprake geweest van afnameverplichtingen. De schade van de producent zou niet zijn ontstaan door het uitblijven van de bestellingen, maar omdat de kledingproducent slecht gefinancierd was, zich te afhankelijk had gemaakt van G-Star en zijn fabriek te snel zou hebben gesloten.

Grove schending afspraken

In het tussenvonnis haalt de kledingproducent grotendeels zijn gelijk. Volgens de Amsterdamse rechtbank was de aankondiging dat G-Star geen Whistler-jassen meer zou afnemen in 2021 'een evidente en grove schending' van de afspraken. Te meer omdat het modemerk vervolgens wel 56.000 van die jassen in Bangladesh bestelde.