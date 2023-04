Miljoenenstrop fiscus en UWV dreigt bij failliete bezorgdiensten

Dat bedrag is dus te weinig om de fiscus te compenseren, ook al heeft die een streepje voor omdat ze tot de zogenoemde 'preferente schuldeisers' behoort. Dat wil zeggen dat zij voorrang krijgt op de gewone schuldeisers bij de verdeling van het geld dat door de curator is opgehaald.

Maar het UWV behoort eveneens tot die 'preferente' categorie, en ook moet het salaris van de curator eerst nog worden betaald. De fiscus moet het beschikbare geld dus delen met anderen.

Curator Voermans laat via zijn woordvoerder weten dat de uiteindelijke omvang van de strop voor de Belastingdienst nu nog niet precies is vast te stellen. In de eerste plaats verwacht de curator dat de opbrengsten uit de failliete boedel, die nu 6 miljoen euro bedragen, nog wel iets kunnen oplopen.