Duurzame verfmaker Raw Paints staat op rand faillissement

Sinds die tijd blijkt ook de voormalige chemietycoon Olav van Caldenborgh bij Raw Paints te zijn betrokken. Zijn investeringsmaatschappij Calm Investments bezit een deel van de aandelen van het duurzame verfbedrijf. En vorig jaar verhuisde Raw Paints tijdelijk naar het Rotterdamse adres van de investeerder.

De 55-jarige Van Caldenborgh is niet zomaar een investeerder. Tussen 2000 en 2020 was hij topman van de Rotterdamse chemiegigant Caldic, die is opgericht door zijn vader Joop. Zijn vader, die Caldic in 2017 verkocht aan de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs, is volgens rijkenlijst Quote500 goed voor een geschat vermogen van 830 miljoen euro.

Niet rooskleurig

Uit de laatste jaarrekeningen van Raw Paints Holding en dochterbedrijf Raw Paints B.V., die zijn ondertekend door Van Caldenborgh blijkt overigens dat het bedrijf er eind 2021 al niet rooskleurig voorstond.