Curator geeft groen licht voor doorstart zonneauto Lightyear

Van Oeijen geeft aan dat hij zijn fiat nu heeft gegeven. "Het was een uitermate complex proces", stelt hij in een verklaring. "Toch hebben we dit in relatief korte tijd kunnen doen. Met veel verschillende belangen en een ingewikkelde structuur was dat niet eenvoudig."

Nieuw bedrijf

De doorstart vindt plaats in een volledig nieuw bedrijf dat massamodel Lightyear 2 moet gaat bouwen. In dat nieuwe bedrijf is volgens eerdere berichten plaats voor ongeveer honderd van de oorspronkelijke ruim zeshonderd medewerkers.