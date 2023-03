Kredietverzekeraar vreest dit jaar explosie van faillissementen

"Ik mis in hun voorspelling de factor rente. Afgelopen jaren was de rente negatief, en werden bedrijven dus ook in leven gehouden door gratis geld." Door de snel gestegen rente is daar ook een einde gekomen, benadrukt hij. "Dat gaat een extra klap opleveren."

Daarbij tekent Schoenmaker aan dat zo'n stijging niet per se een probleem is. "Het is gezond dat we teruggaan naar het aantal faillissementen van vóór corona. Dat hoort nu eenmaal bij de economie; het kaf moet van het koren worden gescheiden."