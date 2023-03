Zo kwam de Zwitserse bankreus Credit Suisse ten val

Begin van de ellende

2001 en later: Na het knappen van de tech-en internetbubbel raakt de zakenbank van Credit Suisse in opspraak wegens vermeende wanpraktijken in de jaren negentig. Onder leiding van John Mack - bijnaam 'the Knife' - volgt een ingrijpende reorganisatie, waarbij 6000 werknemers hun baan verliezen, ofwel 20 procent van het totaal.

2004-2014: Periode van relatieve rust voor Credit Suisse. Zo overleeft de bank opmerkelijk genoeg de kredietcrisis in 2008 zonder staatssteun, in tegenstelling tot rivaal UBS die tientallen miljarden aan steun nodig heeft. Wel lijdt de bank dat jaar een megaverlies van 8 miljard Zwitserse frank.

Spoken uit het verleden

2014: Credit Suisse schikt voor 2,5 miljard dollar een zaak met de Amerikaanse autoriteiten. De bank erkent in het verleden Amerikanen te hebben aangezet tot belastingontwijking. Ook in Europa moet de bank vergelijkbare zaken schikken, in 2011 in Duitsland (150 miljoen euro) en in 2016 in Italië (100 miljoen).