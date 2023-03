Doorstart voor failliet modehuis Scotch & Soda, baanbehoud onzeker

Ooit succesvol

Scotch & Soda is een Nederlands modemerk dat is opgericht in 1985 en aanvankelijk zeer succesvol was. Het bedrijf werd in 2011 overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Sun Capital. Sun is in Nederland vooral bekend als de toenmalige eigenaar van warenhuisketen V&D, die in 2015 op de fles ging.

Vorige week ging een aantal Nederlandse dochterbedrijven van Scotch & Soda failliet. Naar eigen zeggen was het bankroet het gevolg van de lockdowns tijdens de coronapandemie en de daarop volgende energiecrisis en hoge inflatie.