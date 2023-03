Credit Suisse hangt nog Nederlandse boete zwartsparen boven het hoofd

Ook in Europa trof Credit Suisse flinke schikkingen in vergelijkbare zaken, voor 150 miljoen euro in 2011 in Duitsland, en voor ruim 100 miljoen euro in 2016 in Italië. Vorig jaar trof de bank nog een gecombineerde schikking van 238 miljoen euro in Frankrijk, voor betrokkenheid bij witwassen en belastingfraude.

Nederlands onderzoek

In het kader van het Nederlandse onderzoek vonden in 2017 invallen plaats op meerdere locaties in Nederland en het buitenland. De Telegraaf schreef destijds dat 650 Nederlandse klanten van Credit Suisse waren gevraagd om hun belastingaangiftes eventueel aan te passen.