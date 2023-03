Reddingsboei van 51 miljard voor Zwitserse bank: is het genoeg?

5. Is de toekomst van CS daarmee veilig gesteld?

Dat is nog onzeker. "De grote vraag is wie er straks nog zaken wil doen met Credit Suisse", legt Schoenmaker uit. "De bank heeft niet alleen steun en liquiditeiten nodig, maar ook tegenpartijen die met ze willen werken en klanten. Het financiële stelsel is gebaseerd op vertrouwen, en dat is nu wel weg", aldus de beurscommentator. "Wie gaat er nu nog een renteswap afsluiten met Credit Suisse, of laat zijn aandelenemissie door de bank begeleiden? Want bestaat de bank straks nog?"

6. Wat zijn de oplossingen voor de lange termijn?

Volgens vermogensbeheerder Bender zou het goed kunnen dat Credit Suisse uiteindelijk niet meer in de huidige vorm zal bestaan. De bank kan worden overgenomen door een financieel sterkere partij, of worden opgeknipt en in delen verkocht.

Vooralsnog lijken de financiële markten door de ingreep van de Zwitserse centrale bank iets gerust te zijn gesteld. De koers van Credit Suisse herstelde vanochtend op de beurs, om 11 uur stond het aandeel op een winst van 21 procent, waarmee het verlies van gisteren is goedgemaakt. De koersen van ING en ABN Amro veerden ook iets op, net als van verzekeraar NN Group.