Modeduo Quince en Zoe Karssen opnieuw failliet

Opnieuw is een bedrijf van modeduo Quince en Zoe Karssen op de fles gegaan. Na een eerder faillissement maakten zij in 2020 een comeback met een nieuw label: Gaïa Gaïa. Als gevolg van een 'lullig conflict' is ook dat bedrijf nu op de klippen gelopen, aldus Quince Karssen. Hij werkt aan een doorstart.

Het echtpaar Zoe en Quince Karssen richtte in 2010 het modebedrijf Zoe Karssen op, dat met spreuken en illustraties bedrukte t-shirts en sweaters voor vrouwen ging verkopen. Later ging het bedrijf bredere collecties maken. Het merk kreeg internationale bekendheid toen bloggers en sterren als Rihanna en Beyoncé de ontwerpen gingen dragen. Eerder faillissement Tussen 2015 en 2017 boekte het succesvolle modebedrijf jaaromzetten van ruim 5 miljoen euro. Het jaar daarna viel de omzet terug tot 4 miljoen, en begin 2019 ging Zoe Karssen failliet. Het bedrijf en het merk werden uit de failliete boedel overgenomen door investeerder Fashion Invest van Franklin Thielsch en Bjorn Hoejenbos. Lees ook: Modemerk SuperTrash maakt doorstart zonder Gulsen De nieuwe eigenaren trokken in 2021 modeontwerper Erik Frenken aan als nieuwe creatief directeur. De rol van de oprichters Quince en Zoe Karssen bij het modebedrijf Zoe Karssen was na het faillissement uitgespeeld. Nieuw begin Begin 2020 begonnen de modeondernemers echter weer opnieuw met bedrukte T-shirts en sweaters. Met hun kersverse modemerk Gaïa Gaïa richtten zij zich op vrouwen tussen de 20 en 40, die iets te besteden hadden. Prijzen voor een t-shirt begonnen bij 70 euro, sweaters bij 250 euro. "Dat besteed je wel in de wetenschap dat je een echt goed product krijgt", zei de ontwerpster bij de eerste presentatie. Lullig conflict Nu blijkt ook Gaïa Gaïa echter op de fles te zijn gegaan, bevestigt Quince Karssen. Volgens de ondernemer liep het merk goed. Het faillissement wijt hij aan een 'lullig conflict' met een leverancier die beslag bij het bedrijf legde. "Dat is uit de hand gelopen, waardoor deze situatie is ontstaan. Dat is wel zuur." Karssen zegt goede hoop te hebben op een voortzetting van de activiteiten. "Vanmiddag heb ik een gesprek met een investeerder over de mogelijkheid van een doorstart." Doorstart onderzocht Curator Bianca Brand, die het faillissement moet afwikkelen, bevestigt dat dat is aangevraagd door een leverancier. Het is haar nog niet precies bekend wat de oorzaken van het faillissement en de financiële problemen zijn. "De mogelijkheden voor een eventuele doorstart worden nog onderzocht. Gegadigden kunnen zich bij mij melden." Lees ook: Vergane glorie: comeback Peek & Cloppenburg lijkt nog ver weg