Vergane glorie: comeback Peek & Cloppenburg lijkt nog ver weg

Zo opende Peek & Cloppenburg in 2021 een grote vestiging van 4500 vierkante meter in Leidschendam, in The Mall of the Netherlands. In 2022 volgde een nog iets grotere winkel in Almere.

Emotioneel

Voor directeur Marc Hoeben van P&C in Nederland waren het emotionele momenten. "Ik heb twintig jaar lang gevochten voor het bestaansrecht van P&C Nederland, en nu is het mij gelukt", zei hij in augustus nog in een podcast. Volgens Hoeben moesten er 'binnen enkele jaren' weer 15 P&C-winkels in Nederland staan.

Dat lijkt - vriendelijk gezegd - wel heel erg ambitieus nu het Duitse moederbedrijf moet vechten om een faillissement te voorkomen. Hoeben reageert niet op vragen die RTL Z hem via Linkedin en email stuurde. De woordvoerder van P&C Düsseldorf laat weten dat 'het Nederlandse management niet beschikbaar is' voor een toelichting.