Nieuwe anti-witwasbankier Rabobank vangt vet salaris en dikke premies

Philipe Vollot trad begin oktober toe tot de raad van bestuur, als zogenoemde Financial Economic Crime Officer. In die nieuw gevormde functie is hij verantwoordelijk voor de bestrijding van witwassen bij de bank.

Witwassen

De 56-jarige Fransman werkte tussen 2003 en 2018 bij Deutsche Bank, waar hij zich veel bezig hield met de bestrijding van fraude en witwassen. Daarna stapte hij over naar Danske Bank, dat verzeild was geraakt in een pijnlijk witwasschandaal. Uiteindelijk moest de Deense bank daarvoor ettelijke miljarden euro aan schikkingen en boetes betalen.