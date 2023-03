Van 4 naar 7 miljoen euro: ABN Amro is 73 procent méér kwijt aan beloning top

De belangrijkste verklaring voor de stijging is dat bestuurders Lars Kramer, Dan Dorner en Choy van der Hooft-Cheong in de loop van 2021 aantraden. Hun beloning woog daardoor vorig jaar pas volledig mee. Bestuurder Annerie Vreugdenhill was het jaar ervoor nog niet in dienst, waardoor haar beloning vorig jaar pas voor het eerst meetelde.

Afkoopsom

Tweede reden dat de totale beloning van de top vorig jaar zoveel hoger uitviel, is het vertrek - 'in goed overleg' - van Gerard Penning. De bestuurder die verantwoordelijk was voor personeelszaken ontving een afkoopsom van 164.000 euro.

Ook zijn basissalaris en pensioenpremies vielen opmerkelijk hoog uit. In totaal toucheerde Penning vorig jaar 1.364.000 euro.