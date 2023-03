Curator ligt dwars bij doorstart failliete zonneauto Lightyear

Dat betreft onder meer de machines en voorraden van Lightyear bij de vestigingen in Helmond en Venray, en bij de Finse autofabriek Valmet waar de Lightyear 0 werd geproduceerd. "Lightyear heeft de afgelopen jaren substantiële bedragen in de assemblagefabriek in Finland geïnvesteerd", schrijft de curator.

Curator wil geld zien

Ook gaat het om de eerste afgebouwde auto's van het model 0 en een proefmodel van de Lightyear 2, die zich in Nederland, Finland en de VS bevinden. Curator Van Oeijen schrijft in zijn verslag dat hij onderzoekt hoe deze voertuigen en voorraden 'te gelde kunnen worden gemaakt'.