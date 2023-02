Verkoop industriereus Stork 'bijna rond', onderdeel nog verliesgevend

Uit het gisterenmiddag gepubliceerde jaarbericht blijkt dat het Europese deel van Stork nog steeds in de etalage staat. In de aanvullende informatie meldt het bedrijf wel dat de onderhandelingen over de verkoop zich nu in de eindfase bevinden.

Verliezen

Het verlies van 39 miljoen dollar van Stork en het veel kleinere Ameco-onderdeel neemt een flinke hap uit de jaarwinst van Fluor.

Het moederbedrijf boekte vorig jaar uit de 'voortgezette activiteiten' een winst van 145 miljoen dollar op een omzet van 13,7 miljard dollar. Maar daar moet het verlies van Stork en Ameco en wat andere posten dus nog vanaf. Daardoor blijft er slechts een nettowinst uit kernactiviteiten van 67 miljoen dollar over.