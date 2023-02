Zonneauto Lightyear haalt 8 miljoen op voor doorstart

Lightyear werd in 2016 opgericht en ontwikkelde een elektrische auto die rijdt op zonne-energie. Eind vorig jaar ging de productie van het eerste model van de zonne-auto in productie, maar in januari volgde het faillissement van het belangrijkste dochterbedrijf.

Voor een doorstart was in de eerste plaats geld nodig. Samen met loyale investeerders is binnen een dag 8 miljoen euro opgehaald, wat volgens Lightyear voldoende is voor een stap vooruit.

Patentenruzie

Drempel voor de doorstart was eind vorige week nog dat de rechten op het intellectuele eigendom van het bedrijf in onderpand zaten bij een andere groep investeerders, onder leiding van het overheidsfonds Invest-NL.