Top van groothandelsgigant B&S weg om mogelijke belangenverstrengeling

"Verschillende van deze zaken hebben betrekking op transacties met verbonden partijen, waarbij ook het senior management van de vennootschap betrokken is. Deze zijn niet in overeenstemming met het strikte beleid van het bedrijf om belangenconflicten te voorkomen", staat in een verklaring.

De jaarcijfers zouden eigenlijk op 27 februari naar buiten worden gebracht.

Onderzoek

B&S geeft aan dat er in dit stadium geen reden is om aan te nemen dat de kwesties grote gevolgen zullen hebben voor de resultaten en financiële positie van het bedrijf. De onderneming zal de resultaten voor het volledige jaar bekendmaken en het jaarverslag publiceren zodra het onderzoek is voltooid.