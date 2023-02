Ruzie over patenten zit redding zonneauto Lightyear in de weg

Volgens de curator zitten de betrokken partijen niet allemaal op dezelfde lijn, waardoor de zaak vertraging oploopt. "Wij proberen de neuzen nu allemaal dezelfde kant op te krijgen om het concept van de Lightyear te kunnen redden, maar dat vergt tijd.

En veel tijd is er niet, benadrukt hij. "Het UWV betaalt de werknemers nog maar enkele weken door. De praktijk leert dat die mensen bij een faillissement om zich heen gaan kijken. Men wil zekerheid, want iedereen moet de huur of de hypotheek betalen."

Snelheid geboden

Volgens Van Oeijen moet er snel duidelijkheid komen over de discussie rond de rechten rond het intellectuele eigendom. "Ik heb eerder gezegd dat snelheid is geboden, en dat herhaal ik nog maar eens. Elke dag die we verliezen groeit het risico. Maar zolang er gesproken wordt, moeten we hoopvol zijn dat we het vlot kunnen trekken."