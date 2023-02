Verpakkingsvrije online supermarkt Pieter Pot in de financiële problemen

Dat schrijven de nieuwe aandeelhouders Jordan Koppelle en Dominique Rommers volgens de vakwebsite RetailTrends in een brief aan de leveranciers. In die brief vragen ze de crediteuren genoegen te nemen met een percentage van de openstaande vordering.

Koppelle en Rommers zijn eigenaren van de Delicatessenfabriek, een bedrijf dat delicatessen als sambal, verse salades en kaasdips produceert. Daarnaast verzorgen ze de wasoperatie van de glazen potten en flessen van Pieter Pot.