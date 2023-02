Failliete bouwer van vluchtsimulatoren Avion in Indiase handen

Ook kunnen sommige investeerders die de afgelopen jaren tientallen miljoenen in het bedrijf staken, waarschijnlijk nog iets van hun investering terughalen. Dat bevestigt waarnemend curator Salim Hossaini, die is betrokken bij de afwikkeling van het faillissement.

Hoeveel de nieuwe eigenaar precies voor het Nederlandse bedrijf betaalt, kan Hossaini nog niet zeggen. "In vergelijking met het geld dat er de afgelopen jaren is ingestoken, is het niet substantieel. Maar het is zeker ook geen symbolisch bedrag. Het loopt in de miljoenen."

Wereld veroveren

Avion uit Nieuw-Vennep werd in 2015 opgericht en ontwikkelde met steun van technologiebedrijf VDL, investeerder 5Square, een investeringsfonds van zakenbank Kempen & Co en subsidiegevers een simulator die de vlucht van een Airbus A320 tot in detail nabootst.