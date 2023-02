Hogere energieprijzen zorgen ook bij BP voor recordwinst

Energietransitie

BP-topman Bernard Looney benadrukte vandaag in zijn presentatie dat BP investeert in de transitie naar duurzame energiebronnen, maar ook miljarden zal moeten blijven steken in olie en gas om te voorzien in de toekomstige energiebehoefte.

BP gaat er nu vanuit dat het bedrijf in 2015 het equivalent van zo’n 2,3 miljoen vaten olie zal produceren. In 2030 moet dat gedaald zijn tot 2 miljoen vaten. Dat betekent dat de productie zo'n 25 procent lager zal zijn dan in 2019. Eerder zette BP nog in op een reductie van 40 procent.