John de Mol hult zijn tv-imperium Talpa in nevelen

Hoe De Mol aan zijn Talpa-zenders kwam

Superondernemer John de Mol werd miljardair dankzij de beursgang en latere verkoop van televisieproducent Endemol. Na zijn vertrek bij dat bedrijf bouwde hij opnieuw een producent op, Talpa Media. Die verkocht hij in 2015 aan het Britse ITV.

Daarnaast was De Mol ook betrokken bij televisiezenders. In 2005 begon hij zijn eigen zender Tien, later omgedoopt tot Talpa. Omdat de zender kwakkelde, verkocht hij die in 2007 aan RTL Nederland in ruil voor een kwart van de aandelen van de koper.

Dat belang moest hij weer afstoten, nadat hij in 2011 met de Finse uitgever Sanoma de televisiezenders van SBS Broadcasting kocht, destijds met 538 werknemers goed voor een omzet van 316 miljoen euro.

De samenwerking met Samoma liep stroef, en in 2017 kocht De Mol zijn mede-aandeelhouder uit. Voor 237 miljoen euro werd hij volledig eigenaar van de SBS-zenders. Die werden door het mislukken van zijn overnamepoging van de Telegraaf Media Groep (TMG) het belangrijkste bedrijfsonderdeel van Talpa Network.

In 2021 sloot De Mol een deal om dat bedrijf samen te voegen met RTL Nederland, in ruil voor 30 procent van de aandelen in de combinatie. Maar maandag bleek dat kartelwaakhond die samensmelting heeft verboden.

Waar De Mols in 2015 verkochte televisieproducent Talpa Media wel financiële cijfers openbaar maakte, doen de televisiezenders en moederbedrijven Talpa Netwerk en Talpa Topco dat niet. Daardoor is het nu niet duidelijk hoe goed of slecht de onderneming ervoor staat.