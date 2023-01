Fusie RTL en Talpa afgeketst, hoe nu verder?

6. Wat betekent dit voor RTL en Talpa zelf?

RTL Group, de Duits-Luxemburgse eigenaar van RTL Nederland, heeft in het verleden laten weten alleen nog maar te willen deelnemen in overtuigende marktleiders. In het officiële persbericht zegt RTL-topman Thomas Rabe weliswaar gecommitteerd te blijven aan de Nederlandse dochter, maar ook te blijven geloven dat de consolidatie van de Europese televisiemarkten noodzakelijk is. Lees: hij gaat ervan uit dat televisiebedrijven zullen moeten samengaan. Dat kan voor RTL Nederland een andere fusie betekenen, maar ook verkoop.

7. Gegadigden?

Die zullen zeker wel te vinden zijn. De resultaten van RTL Nederland waren afgelopen jaren uitstekend, dus dat maakt de tent zeker verkoopbaar. Vlak voor het fusieplan circuleerden de namen van telecom- en kabelbedrijf Vodafone Ziggo en krantenuitgever DPG als mogelijke kopers.

DPG gooide aanvankelijk de hoogste ogen. RTL zou nu met hangende pootjes kunnen teruggaan naar Christian van Thillo, de Belgische eigenaar van DPG. Het is de vraag of hij er nog wel trek in heeft.