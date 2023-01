Bedrijf achter zonneauto Lightyear is failliet, ruim 600 banen weg

Atlas Technologies uit Helmond, het bedrijf achter de productie van de zonneauto Lightyear, is failliet. Eerder deze week vroeg en kreeg de onderneming al uitstel van betaling. Bij het bedrijf werken ruim 620 mensen die hun baan in principe kwijt zijn. Bij een doorstart zal een deel van hen wellicht weer in dienst kunnen komen.

In een persbericht schrijft de onderneming dat curator Reinoud van Oeijen zich komende periode zal richten op 'de positie van de ondernemers en schuldeisers, en gaat beoordelen hoe het concept van Lightyear kan worden voortgezet'. 30 mensen over De 30 mensen die overblijven zijn van een zonnepanelenfabriek in Venray, laat een woordvoerder weten. "Wat er met alle mensen gaat gebeuren: we hebben geen idee. UWV betaalt nu de salarissen. Hoe dat gaat bij de internationale medewerkers, zoeken we nog uit", zegt hij. "De sfeer is wel eens beter geweest", vult hij aan. "Maar relativeren hoort bij het leven. Het is een kwestie van perspectief. Ik kan nu op een terras gaan zitten maar blijf mijn werk nog wel doen." 170 miljoen euro Lightyear werd opgericht in 2016, en ontwikkelde de eerste elektrische auto die wordt voortgedreven met zonnecellen op het dak. Het bedrijf haalde de afgelopen jaren minstens 170 miljoen euro bij investeerders op. Het personeelsbestand explodeerde, tot 650 medewerkers begin dit jaar. Dankzij de mega-investeringen kon het Brabantse bedrijf eind vorig jaar beginnen met de productie van het eerste model, de Lightyear 0. Die werd geproduceerd in Finland, door autobouwer Valmet. Uitstel van betaling Begin deze week vroeg het bedrijf echter plotseling surseance aan voor de werkmaatschappij Atlas Technologies bv, waarin de productie van auto's is ondergebracht. Dit dochterbedrijf is ook de directe werkgever van het grootste deel van de medewerkers van Lightyear. Lees ook: Productiestop Lightyear verrast klant en fabrikant: 'Teleurgesteld' Het bedrijf benadrukte bij de aanvraag voor uitstel van betaling dat de moedermaatschappij en een zusterbedrijf buiten de surseance vallen. Het faillissement van vandaag betreft ook alleen de werkmaatschappij. Dat betekent dat het intellectuele eigendom, zoals bijvoorbeeld de patenten op technologische snufjes, buiten het faillissement blijven. Voortzetting De onderneming hoopt dat het daardoor mogelijk is om verder te gaan met het tweede model, de Lightyear 2. Deze auto zou in 2024 of 2025 van de band moeten gaan rollen. Met een prijs van 40.000 euro zou deze auto veel toegankelijker worden voor de consument. Het eerste model, waarvan er volgens de oorspronkelijke plannen een kleine duizend zouden worden gemaakt, kostte 250.000 euro. Curator Van Oeijen belde nog niet terug na een verzoek om een toelichting. Daarom is nog niet bekend hoe realistisch hij de plannen voor de verdere ontwikkeling van het tweede model acht. Is Lightyear het nieuwe Tesla? 08:56 ✕