Ontslagen directeur Visma-dochter eist 22 miljoen, krijgt 150.000 euro

Inmiddels was ook een conflict ontstaan over een omstreden aandelenpakket. Volgens de financieel directeur was bij zijn aantreden beloofd dat hij aandeelhouder zou worden, en zo zou kunnen meedelen in de waardestijging van het groeiende bedrijf.

Eis: 22 miljoen euro

Zijn werkgever had de financieel directeur echter nooit de beloofde aandelen gegeven. Omdat Nmbrs in 2020 was verkocht aan Visma, kon de directeur uiteindelijk geen aandelen meer krijgen. In de zomer van 2021 claimde de man uiteindelijk ruim 22 miljoen euro als schadevergoeding van het bedrijf.