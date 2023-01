Dance-ondernemers achter Kingsland slaags over Amsterdamse nachtclubs

De 33-jarige ondernemers richtten in 2008 het evenementenbedrijf E&A Events op, dat uitgroeide tot een organisator van bekende muziekshows en festivals. Naast evenementen als Kingsland Festival en Don't Let Daddy Know produceert het bedrijf ook shows voor wereldberoemde DJ's als Martin Garrix.

Dankbaar

Afgelopen zomer meldde het bedrijf dat er een einde aan de samenwerking was gekomen. Hes nam de aandelen in het evenementenbedrijf over van Jansen, die zich ging richten op zijn carrière als DJ. "We zijn dankbaar voor de succesvolle samenwerking met Essam", blikte Hes destijds positief terug.