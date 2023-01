Havenbedrijf Rotterdam mag Rolex niet verkopen na fraude

Het Havenbedrijf Rotterdam is vastbesloten om zoveel mogelijk van de schade van een pijnlijke fraudezaak te verhalen op de daders. Daarvoor wil het een Rolex van 36.500 euro verkopen die bij een van hen in beslag is genomen. De moeder van de fraudeur steekt daar voorlopig een stokje voor; zij zegt de eigenaar van het kostbare horloge te zijn.

In 2019 bleek het Havenbedrijf Rotterdam het slachtoffer te zijn geworden van een fraude, waarbij een leidinggevende met hulp van enkele anderen kinderlijk eenvoudig zo'n half miljoen euro wist te stelen. De man liet het geld overmaken aan een aan hem gelieerd bedrijfje, zonder dat daar een tegenprestatie tegenover stond. Een onderzoek naar de zaak door accountantskantoor KPMG kostte het havenbedrijf vervolgens ook nog eens tonnen. Terugbetalen Later dat jaar veroordeelde de rechter een van de betrokken mannen tot terugbetaling van 667.000 euro wegens zijn betrokkenheid bij de 'valselijke betaalconstructie'. Maar de man betaalde dat geld niet terug. Lees ook: Leidinggevende steelt half miljoen van Havenbedrijf Rotterdam In januari 2022 werd de fraudeur door de politie gearresteerd op verdenking van witwassen. Daarbij werden een personenauto, een Rolex-horloge en ruim 2000 euro in contanten in beslag genomen. Het Havenbedrijf legde vervolgens beslag op het horloge om het te kunnen verkopen. Kostbare Rolex Daarmee zou het Havenbedrijf een bescheiden maar niet te versmaden deel van de schade kunnen terughalen. Het horloge, model Rolex Day-Date Rose van rosé goud met olijfgroene wijzerplaat, was in 2021 namelijk aangeschaft voor 36.500 euro. Een Rolex Day-Date horloge in roségoud met groene wijzerplaat. © Rolex Uit een maandag openbaar geworden uitspraak van de Rotterdamse voorzieningenrechter blijkt echter dat de moeder van de fraudeur een spaak in het wiel heeft gestoken. Zij zegt namelijk dat niet haar zoon, maar zijzelf eigenaar is van het horloge. Eigenaar Daarbij overlegde zij een aankoopbewijs uit februari 2021 en afschriften van pintransacties. Volgens de politie en het Havenbedrijf Rotterdam zijn de stukken vervalst. Dat zou onder meer blijken uit een verklaring van de verkoper van het horloge. Maar na het horen van beide partijen oordeelt de voorzieningenrechter dat er nog te veel vragen zijn over wie de eigenaar van de Rolex is. Die vragen moeten worden behandeld in een bodemprocedure. Daarom mag het Havenbedrijf het horloge voorlopig niet verkopen. Zaak niet afgedaan Woordvoerster Sigrid Hesselink van het Havenbedrijf Rotterdam bevestigt dat de gewenste verkoop van de Rolex de fraudezaak uit 2019 betreft. Zij zegt dat het bedrijf de uitspraak van de voorzieningenrechter respecteert, maar benadrukt tegelijk dat de zaak nog niet is afgedaan. "Het Havenbedrijf hecht er belang aan om zoveel mogelijk van de schade te verhalen en heeft vertrouwen in een positieve afloop van de zaak." De advocaat van de moeder van de fraudeur belde niet terug na een verzoek om toelichting. Lees ook: Juwelen, Rolexen en iPhones foetsie bij Fedex