Oprichters Fastned cashen voor 52 miljoen euro aan aandelen

In de huidige presentatie van de resultaten over vorig jaar staat niet vermeld hoeveel het verlies in 2022 bedroeg. "Met die cijfers komen wij in maart", aldus woordvoerder Frans Middendorff van Fastned.

In 2021 maakte Fastned bijna 25 miljoen euro verlies op een omzet van 12,5 miljoen euro. In de eerste helft van vorig jaar was dat een verlies van ruim 11 miljoen op een omzet van 12,5 miljoen euro. Ook over heel 2022 zei Fastned nog een verlies te verwachten.

Oprichters cashen

In aanvulling op de omzetcijfers over 2022 laat Fastned weten dat oprichters Lubbers en Langezaal en investeerder Breesaap ​​dit jaar elk maximaal 380.000 aandelen willen verkopen. Breesaap is het investeringsvehikel van de familie Lubbers.