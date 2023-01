RTL en Talpa doen voorstel om toch te kunnen fuseren

De ACM zal daarbij ook aan marktpartijen als concurrenten, leveranciers en klanten vragen wat zij van de voorstellen vinden. "Zij moeten eerst een vertrouwelijkheidsverklaring tekenen, voordat zij de voorstellen mogen inzien. Daarna hebben zij ongeveer een week om hun visie daarop te geven", aldus Mijnlieff.

Voorstel onbekend

De woordvoerder benadrukt dat de ACM vervolgens ook zelf de voorstellen zal beoordelen. "Over de termijn waarop wij onze beslissing zullen nemen, is nog niets te zeggen." Ook over de aard van de voorstellen van RTL en Talpa kan hij geen mededelingen doen.