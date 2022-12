Failliete dochter DSM en TU Delft verbrandde in twee jaar 10 miljoen euro

Bedrijven en universiteiten konden bij BPF testen of de biotechnologische processen uit het laboratorium op industriële schaal uitgevoerd kunnen worden. Daardoor speelde de faciliteit naar eigen zeggen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van innovatieve technologieën voor een duurzamere productie van voedsel, materialen en chemicaliën.

Plots failliet

Eind november meldde RTL Z dat BPF plots failliet was gegaan. Dat bankroet kwam als verrassing, omdat het Delftse bedrijf eind 2021 nog beschikte over solide financiële buffers, en zelf had beweerd dat er geen zorgen waren over de continuïteit.